Luftfahrtgipfel berät über Finanspritzen für die Flughäfen

Sieger der US-Präsidentenwahl ist immer noch unklar

Washington: In den USA steht der Sieger der Präsidentenwahl immer noch nicht fest. Weder Amtsinhaber Trump noch sein Herausforderer Biden konnten bisher die nötigen 270 Stimmen von Wahlleuten auf sich vereinen. In den wichtigen Staaten Pennsylvania, Georgia, Nevada und North Carolina wird noch gezählt. In Georgia und Pennsylvania ist es extrem knapp, dort liegt Biden entweder gleich auf oder knapp hinter Trump. In Nevada und Arizona führt er, aber auch dort ist die Auszählung noch nicht abgeschlossen. Auf einer nächtlichen Pressekonferenz beharrte Trump erneut darauf, dass er längst gewonnen habe, die Demokraten versuchten, ihn um den Sieg zu bringen. Beweise dafür lieferte er nicht. Biden hatte sich bereits am Nachmittag an die Amerikaner gewandt und um Geduld gebeten. Alle Stimmen würden gezählt, es gebe bald ein Ergebnis.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2020 07:00 Uhr