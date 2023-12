Luftangriffe und Massenfestnahmen von Kurden nach Tod türkischer Soldaten

Ankara: Als Vergeltung für den Tod eigener Soldaten hat die Türkei kurdische Gebiete in Syrien und im Irak angegriffen. Bei den Luftattacken seien am Wochenende 26 Kämpfer getötet worden, gab die Regierung bekannt. In der Türkei selbst nahm die Polizei 52 Mitglieder der pro-kurdischen Partei für Gleichheit und Demokratie fest. Der türkische Justizminister Tunc teilte auf dem Kurznachrichtendienst X mit, dass die Verdächtigen wegen "Lobpreisung des Verbrechens und des Kriminellen" sowie der "Verbreitung von Propaganda für terroristische Organisationen" angeklagt würden. Die Parteispitze wies die Vorwürfe zurück. Die Festnahmen seien lediglich politisch motiviert. Die pro-kurdische Partei forderte die Freilassung ihrer Mitglieder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2023 14:00 Uhr