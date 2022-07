Luftalarm in weiten Teilen der Ukraine - Einschläge in Dnipro gemeldet

In Südeuropa wüten weiterhin viele Waldbrände

Gluthitze und Waldbrände habe Südeuropa weiter fest imk Griff. In Spanien mussten rund 2.300 Menschen in der Touristenhochburg Costa del Sol in Sicherheit gebracht werden. Auf Kreta ist am Abend ein Waldbrand außer Kontrolle geraten. Mehrere Dörfer mussten evakuiert werden. Innerhalb der letzten 24 Stunden sind in Griechenland mehr als 100 Waldbrände gemeldet worden. Brände wüten auch in Portugal, Frankreich, Italien und Marokko.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.07.2022 05:00 Uhr