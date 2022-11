Luftalarm in der geasamten Ukraine ausgelöst

Nachrichtenarchiv - 29.11.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Für die gesamte Ukraine gilt aktuell Luftalarm. Die Behörden warnten, dass die russischen Streitkräfte wieder eine Welle an Raketen- und Drohnenangriffen vorbereiten. In Deutschland rief Bundespräsident Steinmeier dazu auf, die Ukraine weiter zu unterstützen. Bei seinem Besuch im Logistikzentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin sagte Steinmeier, die russischen Raketenangriffe auf Energieinfrastruktur und Wasserversorgung träfen Millionen von Menschen mit Blick auf den Winter "mit aller Härte". Der Bundespräsident erinnert daran, dass nicht nur Nahrungsmittel gebraucht werden, sondern auch Geldspenden. Denn die Hilfsorganisationen könnten dann auch Heizgeräte oder Generatoren bereistellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.11.2022 13:15 Uhr