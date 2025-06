Luft- und Raumfahrtmesse Le Bourget beginnt

Le Bourget: In Le Bourget bei Paris startet heute die weltgrößte Luft- und Raumfahrtmesse, die Paris Air Show. Im Mittelpunkt dürften die Mehrausgaben für Verteidigung in Europa stehen, die die Auftragsbücher vieler Unternehmen füllen könnten. Angemeldet haben sich rund 2.400 Firmen aus fast 50 Ländern. Auch Fragen zu Künstlicher Intelligenz, autonomem Fliegen und militärischen Drohnen dürften Themen sein, ebenso wie die Zollpolitik von US-Präsident Trump. Die rivalisierenden Flugzeugbauer Airbus und Boeing, die sich traditionell ein Kräftemessen in Le Bourget liefern, haben sich sehr besorgt über die Folgen der geplanten US-Zölle für ihre Branche geäußert.

