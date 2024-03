Luft- und Bahnverkehr steht vor Streikwelle

Frankfurt: Bei den Verkehrsunternehmen zeichnet sich ein weiterer Streik ab: Die Gewerkschaft Ufo hat heute Mittag mitgeteilt, dass sich auch das Kabinenpersonal der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Cityline für einen Arbeitskampf ausgesprochen hat. Konkrete Termine gibt es hier noch nicht. Klar ist dagegen, dass von Donnerstag früh bis Samstag früh das Bodenpersonal streiken wird. Hier hat die Gewerkschaft Verdi zum Streik aufgerufen. Bei der Bahn geht es bereits in zwei Stunden mit dem Streik der Lokführergewerkschaft GDL los. Zunächst sollen die Lokführer des Güterverkehrs die Arbeit niederlegen, in der Nacht zu morgen folgt dann der Personenverkehr. Die Deutsche Bahn hat bereits mitgeteilt, dass nach ihrer Einschätzung erst am Samstag wieder mit dem normalen Zugangebot zu rechnen ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2024 16:00 Uhr