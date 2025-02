Luft-Grenzwerte sind 2024 laut Umweltbundesamt überall eingehalten worden

Berlin: In Deutschland sind vergangenes Jahr zum ersten Mal sämtliche EU-Grenzwerte für saubere Luft eingehalten worden. Das zeigen vorläufige Zahlen des Umweltbundesamtes, die der "Süddeutschen Zeitung" vorliegen. Demnach hat keine einzige Luftmessstation mehr Überschreitungen der geltenden Stickstoffdioxid-Grenzwerte gemeldet. Beim Feinstaub war dies schon vor sieben Jahren erreicht. Auch die Ozon-Grenzwerte wurden überall eingehalten. Ab 2030 gelten dann in der EU strengere Grenzwerte. Sie einzuhalten, wird laut dem Umweltbundesamt in den ersten Jahren noch einmal eine Herausforderung.

