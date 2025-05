Lücke bei Pflegekräften liegt laut WHO bei knapp 6 Millionen

Genf: Anlässlich des heutigen internationalen Tags der Pflege hat die WHO auf die weiterhin angespannte Personalsituation in der Branche hingewiesen. Die weltweite Lücke zwischen Bedarf und Zahl der Fachkräfte habe sich zuletzt zwar etwas verringert. Derzeit würden aber immer noch etwa 5,8 Millionen Beschäftigte fehlen. Auch in Deutschland ist die Branche überlastet. Vor diesem Hintergrund hat der größte deutsche Sozialverband VdK die Bundesregierung aufgefordert, pflegende Angehörige stärker zu entlasten. Präsidentin Bentele sagte der "Augsburger Allgemeinen", diese würden den Löwenanteil der Pflege leisten – unbezahlt und oft über ihre Belastungsgrenze hinaus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2025 04:00 Uhr