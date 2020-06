Lübcke-Prozess beginnt schleppend

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Der Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke hat nur schleppend begonnen. Nach den Verteidigern des mutmaßlichen Haupttäters stellte auch die Verteidigung des Mitangeklagten mehrere Anträge. So solle das Verfahren ausgesetzt oder für mehrere Wochen unterbrochen werden. Zur Begründung hieß es, dass nicht alle Akten in der kurzen Zeit vor dem Prozess gelesen werden konnten. Eine seiner Pflichtverteidigerinnen war erst vor Kurzem zugelassen worden. - Lübcke war vor gut einem Jahr auf der Terrasse seines Hauses erschossen worden. Die Anklage geht von einem rechtsextremen Motiv aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 15:00 Uhr