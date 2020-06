Lübcke-Familie will mit Nebenklage Zeichen setzen

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Im Mordfall Lübcke hat heute Vormittag der Prozess begonnen. Auf der Anklagebank sitzt ein polizeibekannter Neonazi. Der 46-Jährige soll vor gut einem Jahr den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke auf dessen Terrasse erschossen haben. Nach seiner Festnahme legte der Angeklagte ein Geständnis ab, das er allerdings später widerrief. Auch ein mutmaßlicher Unterstützer muss sich vor Gericht verantworten. Beide sollen aus rechtsradikaler Gesinnung gehandelt haben und Lübcke wegen dessen Engagement für Flüchtlinge getötet haben. Die Anklage in dem Verfahren übernimmt die Bundesanwaltschaft. Als Nebenklägerin tritt die Familie von Walter Lübcke auf, die nach Aussagen ihres Sprechers damit ein Signal gegen Hass und Gewalt setzen will.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 11:00 Uhr