Los Angeles Rams gewinnen den 56. Super Bowl

Politik und Religionsvertreter gratulieren Steinmeier

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat nach seiner Wiederwahl große Zustimmung aus allen Bereichen der Gesellschaft erhalten: Kanzler Scholz sagte wörtlich: "Er ist der richtige Präsident genau zur richtigen Zeit." FDP-Chef Lindner bezeichnete Steinmeier als eine „berechenbare Größe“ und eine Stimme für das Beste, was unsere Demokratie ausmache. CSU-Chef Söder und CDU-Chef Merz lobten ihn als gutes Staatsoberhaupt, das sich die Unterstützung der Union verdient habe. Zustimmung kam auch von den Glaubensgemeinschaften, die Steinmeier als Brückenbauer würdigten. Der 66-Jährige wurde gestern von der Bundesversammlung mit großer Mehrheit für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. In seiner Rede nach der Wahl rief er Russlands Präsidenten Putin zum Frieden in Europa auf. Putin müsse die Schlinge um den Hals der Ukraine lösen, so Steinmeier. Die Menschen in der Ukraine hätten ein Recht auf ein Leben ohne Angst und Bedrohung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2022 22:00 Uhr