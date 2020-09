Lopez gewinnt die Königsetappe der Tour de France

Bundesliga-Start findet am Freitag mit 7.500 Zuschauern statt

München: Beim Heimspiel des FC Bayern am Freitag gegen Schalke 04 dürfen 7.500 Zuschauer ins Stadion. Darauf einigten sich Ministerpräsident Söder und Münchens Oberbürgermeister Reiter am Abend mit Vertretern des FC Bayern. Die Chefs der Staatskanzleien hatten sich gestern darauf verständigt, dass in den Bundesliga-Stadien ein Testbetrieb mit zwanzig Prozent der Zuschauer erlaubt wird - allerdings nur, solange in den Städten ein Corona-Inzidenzwert von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen nicht überstiegen wird. München liegt derzeit über diesem Wert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.09.2020 18:15 Uhr