Londoner Krisengipfel zur Ukraine ist zu Ende

London: In der britischen Hauptstadt ist der Krisen-Gipfel zur Ukraine zu Ende gegangen. In Kürze soll bei einer Pressekonferenz über Ergebnisse informiert werden. Großbritannien und Frankreich hatten schon im Vorfeld angekündigt, es sei das Ziel, bei dem Treffen eine "Koalition der Willigen" zu formen. Die solle dann einen Friedensplan und Sicherheitsgarantien für die Ukraine ausarbeiten. Überschattet wurde der Gipfel von dem öffentlichen Streit zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Fraglich ist, inweit Washington Kiew im Abwehrkampf gegen Russland in Zukunft noch unterstützt. Frankreichs Präsident Macron mahnte, es sei die eindeutige Bestimmung der Amerikaner, auf der Seite der Ukrainer zu stehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 18:00 Uhr