Londoner Gericht verkündet Strafmaß gegen Boris Becker

Ukraine bereitet Evakuierung von Zivilisten aus Stahlwerk vor

Kiew: Die Ukraine bereitet sich auf eine baldige Rettung von Zivilsten aus dem Stahlwerk in Mariupol vor. Wie das Präsidialamt in Kiew mitteilte, ist heute eine entsprechende Operation geplant. Einzelheiten wurden nicht bekannt. Auch UN-Generalsekretär Guterres bemüht sich darum, für Menschen auf dem von russischen Truppen eingeschlossenen Werksgelände eine Evakuierungsmöglichkeit zu schaffen. Guterres hält sich gerade in der Ukraine auf, wo er gestern Präsident Selenskyj traf. Während seines Besuchs schlugen Raketen in Kiew ein. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Bürgermeister Klitschko sagte dem Sender ntv, die Raketenangriffe zeigten, wie unsicher Kiew nach wie vor sei. - Derweil hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa das offizielle Ende ihrer Beobachtermission in der Ukraine verkündet. Russland hatte bereits im März gegen eine Mandatsverlängerung gestimmt. Derzeit werden nach OSZE-Angaben noch vier ukrainische Mitarbeiter in den Separatistengebieten Luhansk und Donezk festgehalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2022 09:00 Uhr