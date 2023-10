London will Rüstungsgüter in der Ukraine herstellen

London: Großbritannien will künftig Rüstungsgüter in der Ukraine herstellen. Das kündigte Verteidigungsminister Shapps in einem Zeitungsinterview an. Auch plant die Regierung in London, die Ausbildung ukrainischer Soldaten in deren Heimatland zu verlegen. Wie Shapps weiter mitteilte, hat er mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj darüber gesprochen, inwieweit die britische Marine künftig eine - so wörtlich - aktivere Rolle im Schwarzen Meer spielen könnte.m Seit Anfang vergangenen Jahres hat Großbritannien nach amtlichen Angaben im eigenen Land mehr als 20.000 ukrainische Soldaten ausgebildet. London gehört zu den aktivsten Unterstützern der Ukraine im Kampf gegen die russischen Angreifer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2023 13:00 Uhr