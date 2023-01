London will Aufklärung russischer Kriegsverbrechen vorantreiben

Nachrichtenarchiv - 07.01.2023 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Großbritannien will die Aufklärung russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine vorantreiben. Die britische Regierung hat gemeinsam mit den Niederlanden die Justizministerinnen und - minister aus aller Welt für März zu einem Treffen nach London eingeladen. Bei dem Gipfel soll es um finanzielle und praktische Unterstützung für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gehen. Der britische Justizminister Raab sagte, die russischen Soldaten müssten wissen, dass sie nicht ungestraft handeln können. In der Ukraine gehen die Kämpfe offenbar unvermindert weiter. Eigentlich sollte noch bis zum späten Abend eine von Russland verkündete 36-stündige Feuerpause zum orthodoxen Weihnachtsfest gelten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2023 09:45 Uhr