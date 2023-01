London will Aufklärung russischer Kriegsverbrechen vorantreiben

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: in der Nacht teils wolkig, teils klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar; örtlich gibt es Nebelfelder. Es kühlt ab auf plus 7 bis minus 2 Grad. Tagsüber teils zäher Nebel, sonst meist recht freundlich. Am Sonntag kommen erst in Franken einige Wolkenfelder und Regen, am Montag dann auch im übrigen Bayern. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen bei plus 6 bis minus ein Grad, tagsüber maximal 4 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2023 01:00 Uhr