London verschiebt geplante Corona-Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die britische Regierung verschiebt die eigentlich für kommende Woche geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen um einen Monat. Als Grund nannte Premierminister Johnson am Abend die rasante Ausbreitung der Delta-Variante, die zuerst in Indien aufgetaucht war. Nach Angaben der Behörden ist sie um 60 Prozent ansteckender als die bislang in Großbritannien verbreitete Alpha-Variante. Ursprünglich sollten am 21. Juni in England auch alle Kontaktbeschränkungen wieder aufgehoben werden. Geschäfte und Gastronomie haben ohnehin bereits seit Wochen wieder geöffnet. Jetzt wird für die letzte Phase der Lockerungen der 19. Juli angepeilt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2021 22:00 Uhr