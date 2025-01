London verbietet Einfuhr von Rindern und Schweinen aus Deutschland

London: Großbritannien will erst einmal kein Fleisch mehr aus Deutschland einführen und hat ein Importverbot verhängt. Grund sind die Fälle von Maul- und Klauenseuche in Brandenburg. Betroffen ist das Fleisch von Huftieren, also Kühen oder Schweinen. So wollen die britischen Behörden verhindern, dass die Seuche auch dort ausbricht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2025 17:00 Uhr