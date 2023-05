London und Den Haag wollen Kampfjet-Koalition für Ukraine

Kurzmeldung ein/ausklappen Starker Regen führt in Italien und Kroatien zu Überschwemmungen

Rom: In den italienischen Regionen Emilia-Romagna und den Marken ist es nach heftigen Regenfällen zu Überschwemmungen gekommen. Flüsse und Bäche traten über die Ufer. Mehrere Tausend Menschen mussten ihre Häuser verlassen - etwa in der Provinz Ravenna. In der Stadt Cesena sind ganze Straßenzüge überschwemmt, Autos wurden weggespült. Auch in Riccione, einem Badeort an der Adria, retteten Feuerwehrleute Menschen aus überfluteten Häusern und Geschäften. Wegen des starken Windes und der Gefahr hoher Wellen haben mehrere Gemeinden an der Adria ein Zugangsverbot zu ihren Stränden erlassen. In Imola, das sich auf das Formel-1-Rennen am kommenden Wochenende vorbereitet, wurde das Fahrerlager überschwemmt. Auch Kroatien kämpft mit Hochwasser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2023 07:00 Uhr