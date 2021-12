London ruft Katastrophenfall wegen Omikron aus

Nachrichtenarchiv - 19.12.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Auch in Großbritannien steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen rasant. In London wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Dort hat die neue Omikron Virus-Variante bereits die bislang dominierende Delta-Variante verdrängt. Die Bundesregierung stuft Großbritannien jetzt als Virusvariantengebiet ein. Das hat das Robert-Koch-Institut am späten Abend mitgeteilt. Damit wird ab Montag die Einreise aus Großbritannien nach Deuschland erheblich eingeschränkt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.12.2021 01:00 Uhr