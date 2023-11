London rüstet sich für propalästinensische Großdemonstration

London: Die Polizei in der britischen Hauptstadt rüstet sich für eine propalästinensische Großdemonstration. Die Veranstalter erwarten zu der Kundgebung heute etwa eine halbe Million Menschen. Das wäre einer der größten politischen Protestmärsche in der Geschichte des Landes. Knapp 2.000 Polizisten sind im Einsatz. Premierminister Sunak rief die Teilnehmer auf, sich friedlich zu verhalten. Bereits an den vorigen Wochenenden hatten Zehntausende Menschen bei Kundgebungen in London ihre Solidarität mit Gaza ausgedrückt. Dabei kam es vereinzelt zu antisemitischen und antiisraelischen Straftaten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2023 10:45 Uhr