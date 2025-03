London, Paris und Kiew wollen Friedensplan für Ukraine erarbeiten

London: Zwei Tage nach dem Eklat zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Staatschef Selenskyj beraten westliche Staats- und Regierungschefs am Nachmittag über die Folgen für die Ukraine und die Europäische Union. Gemeinsam mit Vertretern der EU-Kommission und der Nato sprechen sie in London über weitere Waffenlieferungen an Kiew. Zudem soll es um eine stärkere Zusammenarbeit der EU-Länder bei der Verteidigung gehen. Frankreichs Präsident Macron wirbt für einen gemeinsamen atomaren Schutzschirm. Der britische Premier Starmer hat derweil erklärt, dass seine Regierung und Frankreich mit der Ukraine sowie ein oder zwei weiteren Ländern an einem Plan für eine Waffenruhe arbeiten werde. Dieser solle anschließend mit den USA besprochen werden. Starmer versprach Selenskyj bei einem ersten Treffen gestern Abend weitere Kredite in Höhe von mehr als 2,7 Milliarden Euro. Selenskyj will damit Waffen bauen lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 11:00 Uhr