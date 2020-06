London lehnt Verlängerung der Nach-Brexit-Gespräche ab

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die britische Regierung hat endgültig abgelehnt, die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen mit der EU über das Jahresende hinaus zu verlängern. Der britische Staatssekretär für Kabinettsangelegenheiten, Gove, bestätigte dies per Twitter. Er schrieb, Großbritannien werde am 1. Januar 2021 die Kontrolle zurücknehmen und seine politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit wiedergewinnen. Der Vize-Präsident der EU-Kommission, Sefcovic, sagte, Gove sei auf einer gemeinsamen Videokonferenz heute sehr deutlich gewesen. Die EU bleibe aber offen für eine Verlängerung. Großbritannien ist seit dem Brexit noch bis Jahresende im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. In dieser Zeit wollen beide Seiten vor allem ein Handelsabkommen vereinbaren. In vier Verhandlungsrunden gab es aber keine wesentlichen Fortschritte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.06.2020 18:15 Uhr