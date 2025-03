London gewährt Ukraine Milliardenkredit für die Verteidigung

London: Die Ukraine erhält von Großbritannien einen Milliardenkredit. Die Finanzminister beider Länder haben am Abend eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Insgesamt sind umgerechnet 2,74 Milliarden Euro für die Verteidigung eingeplant. Zuvor hatte der britische Premier Starmer den ukrainischen Präsidenten Selenskyj demonstrativ herzlich empfangen. Starmer sicherte der Ukraine die volle Unterstützung Großbritanniens zu. Selenskyj bestätigte, dass er morgen den britischen König Charles treffen wird. Morgen findet in London auch ein EU-Gipfel statt. Dabei geht es um weitere Hilfen für die Ukraine. Nach einer heftigen Kontroverse über Sicherheitsgarantien war es gestern zu einem Eklat in Washington gekommen. US-Präsident Trump warf Selenski fehlende Dankbarkeit vor. Der ukrainische Präsident verließ daraufhin vorzeitig das Weiße Haus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2025 22:00 Uhr