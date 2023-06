London darf Asylbewerber nicht nach Ruanda abschieben

Meldungsarchiv - 29.06.2023 12:15 Uhr Aktuelle Meldungen

London: Ein Berufungsgericht hat den umstrittenen Plänen der britischen Regierung gestoppt, Asylbewerber nach Ruanda abzuschieben. Das Vorhaben sei rechtswidrig, entschieden die Richter. Sie argumentieren, dass es sich bei Ruanda nicht um einen sicheren Drittstaat handelt. Die Mängel des Asylsystems in dem ostafrikanischen Land seien zu groß. Die Regierung von Premierminister Sunak plant, Tausende von Migranten nach Ruanda abzuschieben. Dafür wurde ein Abkommen geschlossen. Ziel ist es, damit Flüchtlinge abzuschrecken, die in Booten von Frankreich aus über den Ärmelkanal nach Großbritannien kommen. Die Entscheidung ist eine schwere Schlappe für Sunak, der den Stopp des Flüchtlingszustroms als besonders wichtiges Vorhaben bezeichnet hat. Im vergangenen Jahr kamen rund 45.000 Migranten über dem Ärmelkanal nach Großbritannien - so viel wie nie zuvor. In diesem Jahr sind bisher über 11.000 Menschen illegal eingereist.

