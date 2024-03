London bietet Unterstützung bei möglicher Taurus-Lieferung an

Berlin: Der britische Außenminister Cameron hat Deutschland Hilfe angeboten, um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine doch zu ermöglichen. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte er, London sei entschlossen, in dieser wie in allen anderen Fragen engstens mit den deutschen Partnern zusammenzuarbeiten, um der Ukraine zu helfen. Demnach hält Cameron auch einen Ringtausch für möglich. So könnte Deutschland Taurus-Marschflugkörper an Großbritannien geben und London seinerseits weitere Flugkörper vom Typ Storm Shadow an Kiew liefern. Befürchtungen, die Lieferung von Marschflugkörpern könne zu einer Eskalation des Krieges führen, wies Cameron zurück. Es sei "absolut möglich, Beschränkungen beim Einsatz dieser Waffen festzulegen, um sicherzustellen, dass sie in keiner Weise zu einer Eskalation beitragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2024 08:00 Uhr