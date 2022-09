London bereitet sich wegen Staatsbegräbnis auf Massenandrang vor

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Am Tag vor dem Staatsbegräbnis für die verstorbene Königin Elisabeth II. rechnet die britische Hauptstadt mit einem Massenandrang. Die Behörde Transport for London erwartet morgen rund eine Million Menschen, die dem Ereignis beiwohnen wollen. Man sei auf einen der verkehrsreichsten Tage vorbereitet, die Transport for London je erlebt habe. Unterdessen sind in London Staats- und Regierungschefs aus aller Welt eingetroffen, unter ihnen auch US-Präsident Biden. Für Deutschland nimmt Bundespräsident Steinmeier an der Trauerfeier teil. Am Abend hatten die acht Enkel der verstorbenen Königin, angeführt von Thronfolger William, die Totenwache am Sarg ihrer Großmutter gehalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2022 12:00 Uhr