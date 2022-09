London bereitet sich auf Staatsbegräbnis vor

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: In der britischen Hauptstadt laufen die letzten Vorbereitungen für das morgige Staatsbegräbnis von Königin Elizabeth der Zweiten. Tausende Polizisten und hunderte Soldaten sind daran beteiligt. Die kilometerlange Schlange von Trauernden auf dem Weg zum Sarg der Queen in der Westminster Hall wird noch heute geschlossen. Damit soll ermöglicht werden, dass noch alle Wartenden den Sarg sehen können, bevor er am Montagmorgen in die Westminster Abbey gebracht wird. Die ersten internationalen Trauergäste sind bereits in London, darunter die neuseeländische Ministerpräsidentin Ardern, US-Präsident Biden und Kanadas Premier Trudeau. Zur Trauerfeier sind rund 500 Vertreter von Königshäusern sowie Staats- und Regierungschefs eingeladen.

