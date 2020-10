Lombardei plant nächtliche Ausgangssperre

Nachrichtenarchiv - 20.10.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mailand: Wegen rasant steigender Corona-Zahlen in Norditalien plant die Region Lombardei schärfere Auflagen. Am Donnerstag sollen nächtliche Ausgangsverbote in Kraft treten. Dann dürfen die Bürger ihre Häuser zwischen 23 und 5 Uhr nicht mehr verlassen. Ausnahmen gelten für den Gang zur Arbeit oder zum Arzt. Die Regierung in Rom hat bereits signalisiert, dass sie mit derartigen Beschränkungen einverstanden ist. Die Lombardei mit der Wirtschaftsmetropole Mailand ist von der Pandemie besonders stark betroffen. Erst gestern hatte die Region mit fast 1700 Neu-Infektionen an einem Tag einen neuen Höchststand gemeldet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.10.2020 12:15 Uhr