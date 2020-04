Lola für beste weibliche Hauptrolle geht an Helena Zengel

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der 70. Deutsche Filmpreis wird wegen der Corona-Pandemie zur Stunde in ungewohntem Format verliehen. Anstelle einer großen Gala läuft im Ersten eine Fernsehshow, unter anderem mit Live-Schalten zu Laudatoren und Gewinnern nach Hause. Die Lola für die beste weibliche Hauptrolle gewann die erst elfjährige Berliner Schülerin Helena Zengel für ihre Rolle in "Systemsprenger". Der Film über ein als schwierig geltendes Mädchen ist zehn Mal in neun Kategorien nominiert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.04.2020 23:15 Uhr