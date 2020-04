"Lola" für beste weibliche Hauptrolle geht an elfjährige Berlinerin

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der 70. Deutsche Filmpreis wird wegen der Corona-Pandemie zur Stunde in ungewohntem Format verliehen. Anstelle einer großen Gala läuft im "Ersten" eine Fernsehshow, unter anderem mit Live-Schalten zu Laudatoren und Gewinnern nach Hause. Die "Lola" für die beste weibliche Hauptrolle gewann die erst elfjährige Berliner Schülerin Helena Zengel für ihre Rolle in "Systemsprenger". Den Preis für die beste männliche Hauptrolle bekam Albrecht Schuch für seine Darbietung - ebenfalls in "Systemsprenger ".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 00:00 Uhr