Lokführerstreik soll vorzeitig enden - vorerst keine neuen Streiks

Berlin: Der laufende Streik der Lokführer endet vorzeitig, anschließend soll es für fünf Wochen keine neuen Arbeitsniederlegungen geben, denn die Tarifparteien nehmen ihre Verhandlungen wieder auf. Das hat die Bahn dem BR bestätigt. Demnach sollen die Lokführer bereits am Montag früh die Arbeit wiederaufnehmen. Ursprünglich war ein Streik bis Montagabend geplant. Bahn und Gewerkschaft GDL hätten sich jedoch in vertraulichen Gesprächen auf das vorzeitige Ende verständigt, heißt es. Auch erste inhaltliche Ergebnisse soll es geben. So wird offenbar vorweg ein steuerfreier Inflationsausgleich von 1.500 Euro gezahlt. Die Bahn erklärt sich auch bereit, über kürzere Arbeitszeiten für Schichtdienstler zu verhandeln. Sollte es in den Verhandlungen keine Einigung geben, wollen beide Seiten Mediatoren hinzuziehen. Die Bahn kündigte für 16 Uhr eine Stellungnahme an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.01.2024 15:15 Uhr