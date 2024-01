Lokführerstreik soll vorzeitig enden - vorerst keine neuen Streiks

Berlin: Der laufende Streik der Lokführer endet übereinstimmenden Medienberichten zufolge vorzeitig, anschließend soll es für fünf Wochen keine neuen Arbeitsniederlegungen geben. Das ist vor kurzem aus - wie es heißt - "informierten Kreisen" bekannt geworden. So sollen die Lokführer bereits am Montag früh die Arbeit wieder aufnehmen. Ursprünglich war ein Streik bis Montag Abend geplant. Bahn und Gewerkschaft GDL hätten sich jedoch in vertraulichen Gesprächen auf das vorzeitige Ende verständigt, heißt es. Dabei sei auch die Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen vereinbart worden. Diese sollen fünf Wochen dauern. In dieser Zeit werde es keine neuen Streiks geben. Ob es auch in der Sache schon Annäherungen gibt, ist nicht bekannt. Knackpunkt des Tarifstreits ist die Forderung der GDL nach kürzerer Wochenarbeitszeit für Schichtdienstler bei vollem Lohnausgleich. Dazu war der Bahn-Konzern in den bisherigen Verhandlungen nicht bereit. Die Bahn kündigte für 16 Uhr eine Stellungnahme an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.01.2024 15:15 Uhr