Lokführerstreik ist nicht gerichtlich untersagt

Frankfurt am Main: Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL, der im Personenverkehr 24 Stunden dauern soll - bis morgen 2 Uhr - ist rechtens. Das hat das Arbeitsgericht Frankfurt am Abend entschieden. Das Unternehmen kündigte Berufung an. Ein Argument der Bahn lautet, die GDL habe den Streik zu kurzfristig angesetzt. Der Ausstand im Güterverkehr hat bereits um 18 Uhr begonnen. Eine Einigung in dem Tarifkonflikt scheitert bisher vor allem an der Forderung der GDL nach einer 35-Stunden-Arbeitswoche. Von Arbeitgeberseite heißt es, nicht nur weitgehende Angebote der Deutschen Bahn lägen vor, sondern auch ein Moderatorenvorschlag. Es gebe keinen Grund, nicht an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.03.2024 02:00 Uhr