Lokführerstreik hat wie geplant begonnen

Berlin: Der bundesweite Streik der Lokführer im Fern- und Nahverkehr hat wie geplant in der Nacht begonnen. Fahrgäste müssen seit zwei Uhr wieder mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Während der 24-stündigen Arbeitsniederlegung soll nach Angaben der Bahn ein Grundangebot aufrechterhalten werden - die Rede ist von 20 Prozent der regulären Kapazität im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr. Auch morgen drohen den Fahrgästen noch Zugausfälle und Verspätungen. Im Güterverkehr stehen die Züge bereits seit dem Abend still. Die Bahn war zuvor mit einem Eilantrag gegen den Ausstand der in der GDL organisierten Lokführer gescheitert. Zu einer Berufungsverhandlung könnte es schon heute Mittag kommen. Eine Einigung in dem Tarifkonflikt scheitert bisher vor allem an der Forderung der GDL nach einer 35-Stunden-Arbeitswoche. Von Arbeitgeberseite heißt es dazu, es lägen nicht nur weitgehende Angebote vor, sondern auch ein Moderatorenvorschlag. Es gebe keinen Grund, nicht an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2024 07:00 Uhr