Lokführerstreik führt auch heute zu Ausfällen im Bahnverkehr

Nachrichtenarchiv - 03.09.2021 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der fortgesetzte Streik der Lokführergewerkschaft GDL sorgt auch heute wieder für zahlreiche Zugausfälle im Güter-, Fern- und Nahverkehr. Wie die Deutsche Bahn am Vormittag mitteilte, stehen rund 75 Prozent der Züge im Fernverkehr still. Im Regional- und S-Bahnverkehr fallen demnach rund 60 Prozent aus. Bahnsprecher Stauss forderte die GDL erneut auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Bahn habe Angebote gemacht, von der Gegenseite komme aber nichts, sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Gestern war die Bahn mit dem Versuch gescheitert, den Arbeitskampf per Gericht zu stoppen. Allerdings befasst sich heute noch das Landesarbeitsgericht in Hessen mit einem entsprechenden Eilantrag der des Konzerns.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.09.2021 10:15 Uhr