Lokführerstreik: Bahn zieht vor Landesarbeitsgericht

Berlin: Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn sehen sich heute vor Gericht wieder. Nachdem das Arbeitsgericht Frankfurt am Abend eine einstweilige Verfügung gegen den Arbeitskampf abgelehnt hatte, will der Konzern das Urteil in zweiter Instanz vor dem Landesarbeitsgericht prüfen lassen. Man sehe es als eigene Verantwortung an, im Interesse der Kunden nichts unversucht zu lassen, den Streik zu beenden, sagte eine Bahn-Sprecherin. Mit der einstweiligen Verfügung wollte das Unternehmen den laufenden Lokführerstreik stoppen. Der Vorsitzende Richter hatte zuvor versucht, mit einem Vergleich beide Seiten an den Verhandlungstisch zurückzuholen. Dieser Versuch war jedoch gescheitert. Die GDL lehnt es ab weiterzuverhandeln, bevor nicht ihre sämtlichen Forderungen aus dem Mai erfüllt werden. Damit geht der Arbeitskampf heute voraussichtlich weiter. Der Streik soll noch bis Dienstagmorgen andauern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.09.2021 05:00 Uhr