Lokführergewerkschaft wählt Weselsky-Nachfolger

Dresden: Führungswechsel bei der Lokführergewerkschaft GDL: Weil der bisherige langjährige Gewerkschaftschef Weselsky in den Ruhestand geht, wurde bei der Generalversammlung ein neuer Vorsitzender gewählt. Der neue Mann an der GDL-Spitze ist nun Mario Reiß - bisher bereits Mitglied im Gewerkschaftsvorstand. Er knüpfte mit scharfer Kritik an der Deutschen Bahn an den Kurs seines Vorgängers an und sagte der "Süddeutschen Zeitung", die Bahn sei für die Fahrgäste jedes Jahr spürbar schlechter geworden. Der bisherige Gewerkschaftschef Weselsky stand der GDL seit 2008 vor und machte sich mit Streiks als Kämpfer für die Arbeitnehmerrechte einen Namen.

