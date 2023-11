Lokführergewerkschaft und Deutsche Bahn verhandeln über neuen Tarifvertrag

Berlin: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer und die Deutsche Bahn verhandeln ab dem Vormittag über einen neuen Tarifvertrag. GDL-Chef Weselsky drohte bereits vorab mit schnellen Warnstreiks und einer Urabstimmung über einen unbefristeten Streik. Auch einen Arbeitskampf über die Weihnachtsfeiertage schließt er nicht aus. In der Bayern2-Radiowelt/ im BR verwies Weselsky auf die bisher fehlende Bereitschaft der Bahn, die Arbeitszeit abzusenken. Die Bahn will offenbar bereits heute ein Angebot vorlegen - was bei Tarifgesprächen eher unüblich ist. Über Inhalte wurde zunächst nichts bekannt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 555 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten sowie eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3.000 Euro. Außerdem verlangt sie eine Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2023 08:00 Uhr