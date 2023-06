Lokführergewerkschaft gibt Tarifforderungen bekannt

Kurzmeldung ein/ausklappen Klimakonferenz in Bonn beginnt

Bonn: Ein halbes Jahr vor der nächsten Weltklimakonferenz in Dubai beginnen heute zehntägige Zwischenverhandlungen. Insbesondere soll es um eine globale Bestandsaufnahme des Klimaschutzes gehen. Greenpeace hat mit Blick auf das Treffen in Bonn erneut ein sofortiges Tempolimit in Deutschland gefordert. Die Entwicklungsorganisation Oxfam wirft den Industrieländern vor, zu wenig Geld für Klimaschutz in ärmeren Ländern zu zahlen. Die Weltklimakonferenz beginnt Ende November in Dubai.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.06.2023 09:15 Uhr