Lokführergewerkschaft GDL ruft erneut zum Streik auf

Nachrichtenarchiv - 30.08.2021 17:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn ruft die Lokführer-Gewerkschaft GDL erneut zum Streik auf. GDL-Chef Weselsky kündigte an, dass der Güterverkehr ab Mittwoch und der Personenverkehr von Donnerstag, 2 Uhr früh, an bestreikt wird - und zwar bis kommenden Dienstagmorgen. Weselsky warf der Bahn vor, sich in dem Tarifkonflikt weiterhin keinen Millimeter zu bewegen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.08.2021 17:15 Uhr