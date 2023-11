Lokführergewerkschaft GdL lässt über unbefristete Streiks abstimmen

Berlin: Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat die Gewerkschaft GDL ihre Mitglieder kurz nach dem Ende des ersten Warnstreiks zur Urabstimmung aufgerufen. Sie sollen über unbefristete Streiks bei der Bahn und anderen Verkehrsunternehmen entscheiden, teilte die Gewerkschaft am Abend mit. GDL-Chef Weselsky begründete dies mit einer - so wörtlich - Hinhaltetaktik der Arbeitgeber. Für längere und häufigere Arbeitskampfmaßnahmen müssen sich 75 Prozent der Mitglieder entscheiden. Über Zeitpunkt und Ergebnis der Auszählung will die GDL gesondert informieren. Bis dahin seien weitere Warnstreiks nicht ausgeschlossen, so Weselsky. Die Lokführergewerkschaft verhandelt mit der Bahn und anderen Verkehrsunternehmen separat über neue Tarifverträge. Der Auftakt endete in der vergangenen Woche ohne Ergebnisse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2023 23:00 Uhr