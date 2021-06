Lokführergewerkschaft GDL kündigt Streiks an

Nachrichtenarchiv - 08.06.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bahn-Fahrer müssen in der Sommerreisezeit mit erheblichen Behinderungen rechnen. Nach den gescheiterten Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn kündigte die Lokführergewerkschaft GDL vor Kurzem die Einleitung von Arbeitskampfmaßnahmen an. Einen Termin für einen Streik nannte sie aber noch nicht. Auch die vierte Verhandlungsrunde gestern hatte im Tarifstreit keine Einigung gebracht. Die Bahn hatte nach eigenen Angaben einen Tarifabschluss vorgeschlagen, der den Beschäftigten Einkommenssteigerungen wie im öffentlichen Dienst im Bereich Flughäfen gebracht hätte. Die Gewerkschaft habe sich jedoch geweigert, über Spielräume und Lösungen zu sprechen. Sie beharre auf deutlich höheren Forderungen, so die Arbeitgeber. GDL-Chef Weselsky sagte, die Verluste der Bahn seien nicht durch Corona verursacht worden, sondern durch Missmanagement.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2021 13:00 Uhr