Lokführergewerkschaft GDL droht längere Streiks nach Weihnachtsferien an

Berlin: Die Lokführergewerkschaft GDL hat neue Bahn-Streiks nach den Weihnachtsferien angedroht. Vom 8. Januar an sei wieder mit Ausständen zu rechnen - und zwar mit längeren, sagte GDL-Chef Weselsky der "Augsburger Allgemeinen". Damit wolle man die Blockadehaltung der Bahn bei den Tarifverhandlungen aufbrechen. Weselsky warf DB-Personalvorstand Seiler vor, bisher nicht über die Kernforderung der GDL verhandeln zu wollen, die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich auf 35 Stunden zu senken. Der GDL-Chef zeigte sich in dieser Frage kompromissbereit. So könnte man mit diesem Modell etwa 2025 starten und die Wochenarbeitszeit schrittweise bis 2028 verringern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2023 06:00 Uhr