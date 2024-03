Lokführer streiken ab heute Abend wieder

Berlin: Die Lokführer der Bahn treten in der kommenden Nacht wieder in den Ausstand. 24 Stunden lang. Im Güterverkehr beginnt der Streik bereits heute Abend um 18.00 Uhr. Gestern Abend war ein Ultimatum der Gewerkschaft der Lokführer abgelaufen, sie hatte ein verbessertes Angebot der Bahn gefordert, sonst werde im Tarifstreit nicht weiterverhandelt. Bundesverkehrsminister Wissing kritisierte, streiken statt verhandeln sei verantwortungslos. Es müsse dringend ein förmliches Verfahren zur Schlichtung eingeleitet werden. Auch bei der Lufthansa steht der nächste Streik an. Die Flugbegleiter in der Kabinengewerkschaft Ufo sind für morgen und Mittwoch zum Streik aufgerufen. Außerdem sind in Bayern und fünf weiteren Bundesländern Ärzte an den Unikliniken im Ausstand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 09:00 Uhr