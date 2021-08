Lokführer-Streik bei der Deutschen Bahn soll demnächst enden

Nachrichtenarchiv - 25.08.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In diesen Minuten soll der Streik der Lokführer bei der Deutschen Bahn beendet werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Fern- und Regionalzüge sowie die S-Bahnen bald wieder weitgehend normal fahren. Dazu werden beispielsweise nachts Züge überführt, damit sie zum Betriebsstart wieder am geplanten Bahnhof losfahren können. Dennoch sollten sich Kunden vor Reisebeginn informieren. Im Tarifstreit mit der Bahn fordert die GDL neben einer Lohnerhöhung unter anderem auch eine Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro. Die Bahn hat dazu bislang kein konkretes Angebot gemacht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.08.2021 02:00 Uhr