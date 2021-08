Lokführer rufen zu dritter Streikwelle gegen Deutsche Bahn auf

Nachrichtenarchiv - 30.08.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Lokführergewerkschaft GDL hat im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn erneut Streiks angekündigt. Wie GDL-Chef Weselsky mitteilte, wird ab Mittwoch 17 Uhr der Güterverkehr bestreikt. Der Ausstand im Personenverkehr beginnt Donnerstag um 2 Uhr früh. Enden soll der Ausstand am Dienstag kommender Woche ebenfalls um 2 Uhr. Es handelt sich um die dritte und bisher längste Streikwelle in der laufenden Tarifauseinandersetzung. Weselsky erklärte, man führe absichtlich eine der längsten Arbeitskampfmaßnahmen durch. Angesichts der Blockadehaltung der DB-Manager sei die GDL nicht bereit, den Streik abzukürzen. Der Chef der Deutschen Bahn, Lutz hatte die Gewerkschaft wiederholt aufgerufen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Weselsky warf er vor, mit Falschbehauptungen die Belegschaft zu spalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2021 18:00 Uhr