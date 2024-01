Lokführer haben Streik im Personenverkehr begonnen

Berlin: Bei der Bahn hat in der Nacht der längste Streik in der Geschichte des Konzerns begonnen. Bis voraussichtlich Montag Abend bleiben die meisten Fern-, Regional-und auch Güterzüge stehen. Einen Vorschlag der Lokführergewerkschaft GDL lehnte die Bahn am Abend ab. Ein Sprecher sagte, dabei handle es sich um die altbekannten Maximalforderungen. Verkehrsminister Wissing kritiserte die GDL scharf. Der "Bild"-Zeitung sagte er, es sei inakzeptabel, dass bereits zum vierten Mal im laufenden Konflikt zum Streik aufgerufen wird, ohne überhaupt miteinander zu reden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.01.2024 05:00 Uhr