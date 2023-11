Lokführer-Gewerkschaft schließt Streik in Weihnachtszeit nicht aus

Berlin: Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Weselsky, droht mit Streiks in der Weihnachtszeit. Den Funke-Zeitungen sagte er, das wolle er nicht ausschließen. Bahn-Vorstand Seiler habe 14 Tage Weihnachtsfrieden gefordert. Darauf, so Weselsky, habe er antworten müssen, dass die GDL das vom Verhandlungsverlauf abhängig mache, nicht von Seilers Wunschliste. Zugleich ließ der Gewerkschaftschef erkennen, dass die Feiertage selbst von einem Streik ausgenommen wären. Weselsky erklärte, man sage zwar dass er beinhart sei, aber nie, dass er bescheuert sei. In der neuen Tarifrunde, die am 9. November beginnt, fordert die GDL eine 35-Stunden-Woche für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich sowie 555 Euro mehr für alle.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2023 03:00 Uhr